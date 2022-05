Vincent COHU

Depuis 20 ans, je vends des produits industriels complexes.



En plus de la vente, je m'intéresse tout particulièrement aux aspects industriels, logistiques, techniques des produits que je vends.

J'ai négocié des contrats de long terme et multi devises auprès de très grands comptes internationaux.

Depuis 10 ans dans le milieu aéronautique, je connais particulièrement bien les exigences de ce marché particulier.



Je suis capable de négocier en anglais (Airbus, BAE Systems, Spirit Aero) et en allemand (Premium Aerotec, Eurocopter, 3 ans passés à Zurich)



Mes compétences :

Métallurgie

Commercial

Grands comptes

Automobile

Industrie

Aéronautique

Aisance relationelle