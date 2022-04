Florence COLLET - HONGUET

A l'issue de ma formation, j'avais la volonté de me frotter aux différentes possibilités que mes domaines de compétences étudiés pendant 5 ans m'ouvraient. L'envie d’être toujours sur des sujets sur le vif m'a amenée vers le conseil puis vers l'industrie, l'automobile et la distribution.



Deux de mes postes étaient des créations de poste, j'aime relever de nouveaux challenges. Mes capacités d'adaptation, d'organisation et de gestion du changement m'ont permis de travailler aussi bien sur du pilotage opérationnel logistique que sur des projets de définition et de déploiement de process et d'outils nouveaux en Supply Chain.



Suite à la mutation de mon conjoint en Loire Atlantique, j'ai pris le temps d'installer ma famille sereinement dans la région.



Je suis aujourd'hui retournée vers le conseil et j'effectue ma troisième mission pour STELIA Aerospace à Saint Nazaire.



Mes compétences :

Gestion de projet

Supply Chain

Coordination

Approvisionnements

ERP

Conduite du changement

Cross-docking

Microsoft Access

Planification de projet

Pilotage des Flux

Stratégie

Gestion des opérations

Logistique

Amélioration de process