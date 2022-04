Florence COLLET-LHUISSIER

Depuis avril 2007

Contrôleur de gestion du service facturation corporate et support et du suivi transverse des coûts corporate - groupe France Telecom (Paris).

Participation à l’animation des cycles de gestion (budget, reporting, reprévisions) des coûts corporate en transverse groupe par cost center.

Mise en place du service facturation des coûts corporate et support.



Mars. 2004 – mars 2007

Projet New Conso - migration de l’outil de consolidation Carat / Magnitude - pôle « Outil » - groupe France Telecom (Paris).

Participation aux différentes étapes du projet, au sein du pôle « Outil » en coordination avec les pôles Référentiel et IFRS et les Divisions : conception détaillée et paramétrage des reportings « Réalisé » et « Prévisionnel » , reprise des historiques des données consolidées.

Correspondante du service Consolidation sur les thèmes Capitaux propres et Tableau de financement.

Responsable des formations Magnitude



Mai 2000 – fév. 2004

Consolideur à la Direction de la Production des Comptes Consolidés Groupe – groupe France Telecom (Paris).

Participation à l’établissement des comptes consolidés statutaires et de gestion

du groupe France Telecom.

Etablissement des dossiers de consolidation de filiales

Soutien technique aux filiales (CARAT / liasses / principes comptables).

Analyses transverses : revue analytique du bilan consolidé,

thème de l’Immobilier (normes françaises et américaines).



Déc. 1997 – avril 2000

Consolideur chez FCR – groupe France Telecom (Paris).

Participation à l’établissement des comptes consolidés statutaires et de gestion

du palier FCR (42 sociétés à l’international).

Soutien technique aux filiales (CARAT / liasses / principes comptables / formation).



Oct. 1995 – nov. 1997

Consolideur « statutaire » chez FTMS – groupe France Telecom (Asnières).

Suivi et assistance auprès des filiales.

Préparation des retraitements de consolidation du sous-groupe.

Analyse des comptes consolidés et rédaction des commentaires.



Août 1994 - sept. 1995

Contrôleur de gestion Junior chez FTMSF– groupe France Telecom (Asnières).

Reporting mensuel, budgets, contrôle budgétaire, mise en place de JDE.



