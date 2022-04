Florence COMMARIEU

Urbaniste - Programmiste - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

8 ans d’expérience dans le secteur de l’ingénierie des transports publics



Réalisation et pilotage d’études amont portant sur des problématiques de foncier ferroviaire et d’aménagement urbain.

Réalisation de documents programmatiques et accompagnement de la maîtrise d'ouvrage tout au long des études (de la faisabilité au PRO) pour la réalisation d'équipements de transport (gares, stations et bâtiments techniques) et de leurs espaces voyageurs.



Compétences :

- Élaboration et rédaction de documents stratégiques, programmatiques et pédagogiques.

- Animation de réunions techniques, de concertation et de présentation.

- Relation directe avec la clientèle et les différents acteurs des projets.

- Réalisation d’Appels d’Offres et montage de contrat en gré à gré (élaboration de méthodologies d’études

et de devis d’offres, participation aux oraux, animation réseau et carnet d’adresses clients).

- Respect des délais, planification des tâches et établissement de plan de charges.

- Suivi administratif et financier des contrats.

- Conduite et coordination de bureaux d’études techniques.

- Management d’équipes de chargés d’études (jusqu’à 6 collaborateurs par projet).

- Application des processus Qualité (ISO 9001 et ISO 14001).

- Capacités liées à la production : Esprit de synthèse, aisance rédactionnelle, mise au point des livrables,

création d’éléments cartographiques et graphiques adaptés et aisance relationnelle.



Mes compétences :

Urbaniste

Communication

Urbanisme