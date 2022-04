Infirmière Psychiatrique depuis 20 ans je me suis ensuite formée à la Kinésiologie Spécialisée® que j'exerce sur Blain (44) depuis 8 ans et plus récemment à l'Hypnose Ericksonnienne.



Durant ces années je me suis également formée à :

- Thérapie crâne / sacrum

- Massages énergétiques et relaxants

- Reiki

- Channeling









Mes compétences :

Kinésiologie - Hypnose