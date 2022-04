Florence COROLLEUR

Cartographie et bases de données

- Analyse des besoins et réalisation de cartographies

- Géocodage, zones de chalandise, production de rapports automatisés

- Mise à jour du SIG (bases cartographiques et bases de données)

- Veille métier (sources de données, innovation produit)



Conduite de projet

- Atlas des zones d’activités économiques des Yvelines : réalisation de l'atlas, démarches auprès des partenaires, animation de réunions

- Observatoire du commerce de centre-ville



Innovation

- Création de produits



Géomarketing (stages)

- Etudes de marché de franchises

- Etudes d’implantation de magasins



Mes compétences :

Géomatique

SIG

Administration de bases de données

Étude de marché

Géomarketing

Cartographie

Conduite de projet