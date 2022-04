Florence COSTE-DONGUY

Site : http://www.coachingflorence.com



J'interviens dans le domaine des relations humaines, de la gestion du stress et celui de la communication, à la fois en qualité de coach et de formatrice, tant auprès des particuliers que des entreprises. Mes certifications complémentaires en Sophrloogie, Hypnose et en EFT (Emotional Freedom Technic) sont des apports essentiels dans ma pratique.



Mon intérêt pour les relations humaines remonte à mon plus jeune âge. Mon cursus en école de commerce (IEA), puis ultérieurement en fac de sociologie, lorsque j'ai repris mes études après avoir constitué ma famille, et en 2009 auprès de Link Up Coaching pour me former au coaching individuel et de groupe, m'a conduite à appréhender les relations interpersonnelles dans leur globalité. J'ai compléter cette formation par une certification à l'outil de profilage DiSC qui est un outil extrêmement utile dans le coaching d'équipe et la connaissance de soi.



Les techniques de développement personnel m'ont permis d'une part de mettre en cohérence mes aspirations et mes choix de vie, mais également d'aider un certain nombre de personnes à accroître ou retrouver leur motivation, à mieux se connaitre elles-mêmes pour avancer vers le but qu'elles désiraient atteindre.



Mes expériences professionnelles, dans des secteurs aussi variés que les secteurs bancaires, médical ou industriel, m'ont donnée l'occasion de côtoyer diverses personnalités et de m'intégrer dans différentes entités, présentant des modes de management très divers.



Mes compétences :

Formation

Coaching

Communication

Motivation

Développement

Ecoute