J'ai un sens de l'intérêt général et de l'engagement au service d'un groupe, d'une équipe, d'un projet.

J'aime travailler avec des acteurs multiples et concevoir en partenariat des actions communes favorisant l'inclusion des personnes.



Mes compétences :

Politiques publiques

Gestion de partenariats

Croiser travail social et logement

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word