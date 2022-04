Florence COUTELLE

Mon parcours professionnel est fait de rencontres, d'expériences variées, il m'a permis de développer une capacité d'adaptation, une motivation pour relever les challenges et une soif d'apprendre.



Je suis à la recherche d'une entreprise où tout mon savoir-faire acquis pourrait s'exprimer et qui me permettrait d'évoluer encore. Les valeurs que je porte et que je recherche : projet fort, implication de tous, esprit d'équipe, justice, accompagnement et développement. Il n'y a pas que les recruteurs qui cherchent le "mouton à 5 pattes" !



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Service client

Organisation

ERP

Microsoft Office

Suivi commercial et administratif

Administration des ventes