Florence CRETEUR

Après 8 mois de formation avec l'organisme Coach and Co, j'ai obtenu le titre professionnel de Conseillère en Insertion Professionnelle.

L'envie d'accompagner des personnes en difficultés notamment, le public handicapé déficient psychique dans leur parcours socio-professionnel, et l'envie d'évoluer, m'ont amenée à faire cette formation.

Mon expérience professionnelle, mes qualités relationnelles, ma rigueur et ma disponibilité ont été des atouts pour mener à bien ce projet.

Je m'adapte facilement et reste toujours en veille avec une envie dévorante d'apprendre et de rencontrer des gens.

J'ai pu acquérir au cours de la formation, des outils et techniques d'accompagnement.

Et, au cours des stages, j'ai pu mettre en pratique la théorie et ainsi confirmer mes compétences pour exercer ce métier.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Rigueur