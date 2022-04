Florence CROS - AUDOUY

"Couteau suisse" des montages immobiliers : comme chaque territoire a ses spécificités, chaque entreprise a ses exigences et ses contraintes.

Chaque sujet appelle une solution sur-mesure, d'un point de vue technique d'une part, mais également sur le plan juridique, et dans la solution financière proposée.



Mes compétences :

Constitution de réseaux

Stratégie d'entreprise

Suivi juridique, administratif et financiers

Créativité

Management d'équipe

Innovation

Développement durable

Maîtrise d'ouvrage

Montage - Immobilier d'entreprise

Oprations complexes

Communication