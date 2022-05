Valérie THIERRY

Architecte de formation et Urbaniste par expérience, j'ai toujours eu une vraie passion pour l'écrit.

Aujourd'hui, je me revendique rédactrice et propose de mettre mes textes au service de la communication, en particulier pour des agences d'architecture qui en aurait le besoin, sans pour autant me restreindre à ce domaine.



Je m'appuie sur mon expérience pour faire cette offre.



En effet en tant que chef de projet en urbanisme dans une agence d'architecture, mon rôle majeur, après la conception, était de faire comprendre les projets à un grand nombre d'interlocuteurs : élus, techniciens, habitants. Par le biais de présentations, de dossiers ou de panneaux d'exposition, il s'agissait de rendre lisibles les projets afin que chacun puisse se les approprier.



J'ai ensuite eu la responsabilité des supports de communication au sein du service développement de cette même agence. J'ai travaillé sur l'homogénéisation et la clarification des fiches de références (plus de 300, tous secteurs confondus) et sur la rédaction des dossiers de candidature en réponse aux appels d'offre. J'ai également participé à la refonte du site internet, m'impliquant dans le groupe de réflexion créé à cet effet.



Cette expérience m'a appris qu'il n'était pas si facile de communiquer clairement et positivement sur les projets auprès des Maitres d'ouvrage, de définir une stratégie de communication et d'utiliser des outils souples et fonctionnels.



Aujourd'hui, j'écris des articles sur tous les sujets qui me tiennent à cœur : l'architecture, l'urbanisme, les villes et les voyages au sens très large du terme via un blog. (http://valethierry.wordpress.com/ )



Forte de toutes ces expériences, de ma capacité rédactionnelle, de mon esprit de synthèse et de mon gout pour le graphisme, je souhaite proposer mes services en tant que rédacteur ou chargée de communication pour apporter un plus dans la démarche d'une agence vers de nouveaux clients potentiels. Je peux proposer de gérer la création d'un site WEB, d'élaborer une plaquette, des fiches projets...





Mes compétences :

Capacité rédactionnelle/qualité de synthèse

Gestion de projets

Pédagogie et communication

Coordination pluridisciplinaire

Représentation graphique

Architecture

Graphisme

Photographie

Analyser écouter réfléchir agir