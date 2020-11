Régis THEVENET

Expertises :



* Occuper le terrain et prendre des parts de marché,

* Animer des équipes commerciales et opérationnelles

* Piloter des comptes d’exploitation



Domaines d'actions :



DIRECTION COMMERCIALE



*Fixer les plans d’actions commerciaux et promotionnels et mener les équipes vers leur réalisation.

*Concevoir les indicateurs de gestion opportuns et reporter en direction les données de gestion de budget avec plans actions correctifs sur : rentabilité, retour sur investissements

*Mener la stratégie commerciale en multi-sites

*Arbitrer les politiques prix et conditions commerciales en phase avec le déploiement du marketing mix société

*Contribuer aux réunions de stratégie avec la direction

*Collaborer avec les autres services – production, marketing, finances, - sur la veille concurrentielle et la commercialisation

de nouveaux produits et services

*Mener les campagnes de communication



DIRECTION DES VENTES



*Diriger jusqu’à 7 commerciaux . (tournées, plannings, frais...)

*Recruter, former, stimuler les équipes

*Déterminer les objectifs de C.A. et marge des commerciaux

*Conduire les réunions commerciales hebdomadaires

*Accompagner les commerciaux en tournées clients

*Développer des marchés prometteurs en volumes et marges

*Travailler sur modes de distribution variés

*Positionner et suivre l’adéquation des formations internes et externes, les visites d’usines.

*Orchestrer les stimulations clients.

*Garantir l’application des décisions du CODIR

*Fédérer un réseau de partenaires (jusqu'à 14 magasins)

*Prospecter et suivre des comptes clés

*Développer le portefeuille clients (350 comptes)



DIRECTION GESTION - BUDGETS



Etablir et suivre les budgets annuels conformes aux objectifs

Définir les conditions d’encours de crédit clients

S’assurer du recouvrement régulier des créances clients

Piloter les actions des vendeurs de foires, salons, portes ouvertes

Engager les achats fournisseurs. Portefeuille : 20M€ / an

Accélérer la rotation des stocks 4xan (2000) 7xan (2010)

Optimiser les fidélisations fournisseurs et clients

Appliquer les politiques financières du groupe vers les tiers

Contenir les rémunérations dans les grilles de budgets fixés Clôturer les dossiers contentieux- litiges-assurances

Gagner du résultat (+ 90 K€ sur sites en pertes)



DIRECTION ADMINISTRATIVE



*Manager des équipes pluridisciplinaires (14 personnes)

*Organiser l’administration des ventes : suivis des offres, réponses aux devis, demandes, traitement rigoureux des commandes (délais, reliquats, facturations, litiges…)

*Mobiliser les équipes sur la qualité de la relation client

et l’amélioration du taux de service

*Garantir le respect des procédures internes

*Piloter les entretiens individuels annuels au regard des fiches de définitions de postes et de leur pertinence

*Gérer les plannings, congés, absences

*Maîtriser les enjeux du droit social (contrats / I.R.P. / …)

*Impliquer les personnels dans la sécurité des personnes et des biens (sécurité, hygiène, cahier de prévention des risques)



LOGISTIQUE



*Garantir le respect des procédures internes

*Coordonner les décisions logistiques pour 3 sites

*Equilibrer les rapports qualité/service/coûts

*Négocier les prestations des transporteurs

*Réduire les frais port vs CA : 8.5% (2006) 5.2% (2010)

*Mettre en place un plan de reverse-logistique (SAV)

*Veiller à la sécurité des biens

*Assainir la zone des produits en litiges -80K€ en 6 mois (en 2000 et 2006)



Mes compétences :

Achats

Animateur

Chef des ventes

COMMERCE

compte d'exploitation

électroménager

Exploitation logistique

Gestion compte d'exploitation

Grands comptes

Logistique

Management

Responsable des ventes

REX

Transports

ventes

Ventes Grands Comptes

Ventes services

Vente