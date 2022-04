Florence DANVEAU

Un fil conducteur : la communication, au sens large du terme. Toutes mes expériences, les plus courtes comme les plus longues m'ont apporté beaucoup tant sur le plan professionnel que personnel. Des rencontres avant tout qui vous ouvrent les yeux et parfois vous ouvrent la voie, des échanges toujours, des apprentissages sans cesse et la volonté d'avancer, d'apprendre, d'évoluer dans son métier ou dans sa vie à côté. Dans chacune de ces expériences j'ai cueilli une richesse... et petit à petit mon trésor croît, trésor que je mets au service des autres.



Il n'est point l'heure de divaguer, revenons-en à mon parcours professionnel plus concrètement. J'ai pu à la sortie de mes études trouver du travail dans mon secteur, l'audiovisuel. Ce 1er emploi sur Paris était un CDD d'un an. Quand celui-ci a pris fin j'ai eu quelques "touches" avec des radios, mais sans concrétisation. Puis un jour en postulant comme enquêtrice avec questionnaires sous le bras, on m'a finalement proposé, à la suite de l'entretien, un CDD en tant que conseillère en formation. J'ai découvert un nouveau secteur d'activité : la Formation Professionnelle Continue. Puis de fil en aiguille je suis restée dans ce secteur en intégrant un organisme de formation qui collecte les fonds de formation des entreprises (OPCA) dans le secteur du bâtiment, le FAF SAB, sur Paris. J'y ai travaillé comme assistante de communication puis j'ai remplacé une collègue sur un poste de documentaliste... et oui profil plutôt... polyvalent !



Enfin, je suis partie à Montréal pour suivre mon conjoint dans le cadre de son post-doctorat. Sur place, des difficultés à trouver un poste en communication... Un autre problème s'ajoutait à celui-ci, les québécois apprécient que l'on acquiert avant toute chose une "expérience québécoise"... cela passe notamment par du bénévolat. J'ai eu la chance de trouver une association où j'ai pu travailler aux côtés d'une équipe motivée et chaleureuse, au sein d'OMPAC, association de soutien aux personnes atteintes du cancer.



A mon retour en France, petit passage dans l'immobilier me permettant d'acquérir des compétences commerciales, et de renouer avec le terrain comme au temps de la radio... "Ah nostalgie, quand tu nous tiens !" Service Client avant tout, adaptation aux exigences, écoute, proposition de produits adaptés, vente de services associés, objectifs à atteindre, bref expérience courte mais intense !



Depuis, j'ai transféré ces compétences au sein du FORCO (OPCA du commerce et de la distribution) où je travaille depuis plus de 6 ans. Retour donc dans un OPCA, à Rennes cette fois avec des déplacements réguliers sur Paris, les Pays de La Loire, mais aussi Bayonne ou Toulouse, pour travailler en tant que Chef de projet RH et Formation. Mon rôle : gérer un portefeuille de clients, les accompagner dans leur projet de formation et permettre par le biais de différents dispositifs la prise en charge de ces projets. Mission riche variée, me permettant encore et toujours de communiquer, de travailler en équipe, de m'adapter au changement, de trouver les solutions pour répondre au mieux à mes clients. Domaine d'activité évoluant en permanence au gré des réformes et autres changements au sein des branches du commerce pour lesquelles nous travaillons... Autant dire, l'ennui n'est pas de mise, et le plaisir lui, est garanti !



