Florence DARNIERE GODET

En plus de mes compétences en communication et en événementiel, je dispose désormais de connaissances en paysagisme et fleuristerie suite aux formations que je viens d'effectuer.

Nature ou automobile, deux secteurs opposés qui m'attirent l'un comme l'autre !

Toujours curieuse et interessée par de nouvelles connaissances intellectuelles, je mets mon savoir faire à la disposition d'une entreprise où le sourire sera le minimum des "bénéfices"!



Vous désirez mon CV, contactez-moi : darniere@wanadoo.fr ou 06.15.55.15.11



Mes compétences :

Animation

Automobile

Biodiversité

Communication

Développement durable

Environnement

Evénementiel

Fleuristerie

GMS

Média

Nature

Paysagiste

Publicité

réseaux sociaux

Web-marketing

Webmarketing