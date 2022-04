Florence DAUMARIE

Directrice du service commun relation entreprises - professionnalisation (SCREP) de l'université de Cergy Pontoise (95).

Ce service a pour vocation de développer pour l'université :

- les relations avec les entreprises

- la formation continue

- les formations professionnelles et l'apprentissage



Je suis également responsable pédagogique de diplôme :

Par exemple le Diplôme Uuniversitaire Executive Coaching qui ouvre en septembre 2010.



Cette formation de niveau bac+5, dispensée à Paris intra-muros, vise le développement de compétences de haut niveau dans le domaine du coaching à destination de dirigeants et managers au sein de l’entreprise.



Elle est le fruit de la collaboration de grandes signatures nationales et internationales du coaching, de la GRH et du management avec l’Université de Cergy- Pontoise. Elle s’accompagne d’une mise en pratique effective de dispositifs de coaching supervisés. Son calendrier la rend compatible avec une activité professionnelle.

Renseignement : Amélie Rodet (executivecoaching@ml.u-cergy.fr)



Mes compétences :

Coaching

Enseignement

Executive coaching

Formation

Formation continue

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Management

Pédagogie

Recrutement

VAE