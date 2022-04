Florence DAUPHIN

47 ans cette année,résidente sur Ajaccio,très sociable et intéressée par tout ce qui m'entoure, je suis autodidacte dans bien des domaines. Mon apprentissage se fait beaucoup par passion et formation plus que par diplômes. J'aime apprendre, m'informer et découvrir.

J'ai débuté ma vie par le métier le plus compliqué MAMAN ! Aujourd'hui, mes enfants sont grands et j'investi mon temps dans ma carrière professionnelle.



Officiellement auteure depuis 2016 mais depuis bien plus longtemps dans l'âme. En suivi de formation au journalisme et au métier d'écrivain public, je suis en constante recherche d'amélioration.



Passionnée d'informatique, d'internet et multimédia, j'apprends chaque jour à maîtriser les logiciels utiles au développement de mon activité.

Amoureuse du référencement, de l'analyse du comportement des internautes et de la communication en générale, j'ai toujours un site à développer à portée de main. Aimant les challenges et la vente, je me suis orientée vers le commerce en ligne avant d'abandonner à mon grand regret. Marketing,commerce et tout ce qui s'y rapporte me passionnent mais il y a encore beaucoup à apprendre.



J'aime chercher pendant des heures des informations utiles sur internet, me documenter et m'informer. Je suis rigoureuse dans l'âme, j'aime classer, trier, organiser et surtout optimiser n'importe quelle tâche.



Actuellement sur l'écriture d'un livre afin de partager ma rencontre extraordinaire avec la Corse où je me suis installée en 2008. L'écriture... Un périple qui me dévore !

Retrouvez "Guérie par la maladie" en format numérique et papier sur Amazon et suivez mon actu d'auteure sur florencedauphin.com



Aujourd'hui, je me consacre uniquement à l'écriture et à la rédaction d"articles.



Mes compétences :

Création de site web

Recherche documentaire

Recherche et Développement

Gestion de stocks

Numérisation

Recherchiste

Référencement

Communication

Logistique

Blogueuse

Webmaster

Informatique

Administratif

Web

SEO

Secrétaire

Mode