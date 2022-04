Florence DAVICO

Je suis en recherche active pour un poste de secrétaire polyvalente et aide-comptable.

Après 16 années variées et enrichissantes dans une agence de conseil en communication et publicité, j'ai pu acquérir une solide expérience.

Disponible immédiatement. Je suis prête à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seront confiées.



Mes compétences :

Microsoft Word

SAGE

Microsoft Excel

Ciel Compta