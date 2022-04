Florence DE LA RIVIERE

La couleur, plus particulièrement LA MISE EN COULEUR DES LIEUX, est la spécialité du bureau d’étude Orangedesigner. Celui-ci répond à toute mission de conseil.



A la tête de ce bureau d’étude, Florence de La Rivière apporte son savoir faire de plasticienne coloriste et son expérience de la couleur de plus de 20 ANS.

L’équipe répond ainsi à tout projet par une utilisation audacieuse de la couleur dans toutes ses subtilités (alliant technicité et créativité) dans une pratique contemporaine.