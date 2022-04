Florence DE RESSÉGUIER

Après 20 ans d’expérience en direction commerciale pour le Benelux ( basée aux Pays-Bas), j'accompagne des dirigeants de TPE / PME dans le développement de leur entreprise et l'optimisation de leur performance commerciale.

J'effectue des missions axées sur le conseil stratégique, commercial et marketing, sur la mise en place d’actions et d’outils commerciaux, et sur l’accompagnement des managers

Je dispense également des formations sur le thème de la fonction commerciale: Techniques de vente, coaching de terrain, gestion de territoire, management, etc.

Certifiée à la méthode Succes Insight, j’applique cet outil en formation de cohésion d’équipe, en accompagnement managérial ou en aide au recrutement.



Mes compétences :

Coaching

Commerciale

Conseil

Direction commerciale

Formation

Néerlandais

Recrutement

Stratégie