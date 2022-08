Jacques BARRIOL

Conseil en Stratégie, Organisation et Développement commercial auprès des entreprises

30 années d’expérience dans les fonctions commerciales et managériales



Associé Cadre-Expert, premier Réseau en France spécialisé dans la fonction commerciale

• Plus de 30 cabinets indépendants, experts de la fonction commerciale

• Plus de 5000 missions depuis 1995



• Conseil : diagnostic, stratégie de développement...

• Action : implantation d'outils, méthodes et moyens commerciaux, réalisation d'actions commerciales et marketing

• Formation : développement de compétences en vente, management, marketing...



Optimisation de la fonction commerciale pour développer les ventes et améliorer les performances de l'entreprise :



Direction commerciale externalisée et Interventions ponctuelles



Mes compétences :

Référencement internet

Prospection

Conseil

Fidélisation client

Accompagnement de dirigeants

Vente

Marketing

Organisation

Consultant

GRC

Formation commerciale

Management

Strategie