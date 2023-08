Olivier BARRIOL

Août 2008 : Responsable Grands Comptes pour la société Supreme Factory qui était un accessoiriste dans le monde du jeu vidéo.



Il s'agissait d'une création de poste en vue du lancement de produits grand public avec des licences foot (Olympique de Marseille, Real de Madrid, Inter de Milan, etc.) et mangas (Dragon Ball, Naruto). Je m'occupais donc de la partie :



- Prospection et ouverture des centrales : Fnac France et Belgique, Micromania, Surcouf, Virgin, Chapitre.com, Amazon.fr, Cdiscount, Pixmania, Partner Jouet, Géant, et des grossistes pour diffuser nos gammes (DEM, SDO, Entracte)



- Référencement des produits, suivi des ventes, réassort, négociation des catalogues nationaux et régionaux. La sacoche Naruto DS est rentrée dans le top 50 des meilleures ventes au mois de juillet 2010 (source GFK).



Puis N°1 des ventes sur le mois d'août dans la catégorie des housses et protection avec la version PSP Naruto.



- Mise en place de la politique commerciale par la rédaction des CGV, des prix consommateurs, marge entreprise et distributeurs.



- Gestion des commandes, des RDV avec les entrepôts, création des référencements en interne et externe pour le traitement des commandes.



- Présentation des contraintes logistiques et des procédures en interne.



- Recherche de partenariat avec des éditeurs de jeux vidéo pour créer des synergies avec nos produits à licence ainsi que la réalisation de "goodies" sur mesure pour des éditeurs de jeux vidéo comme Konami France et Allemagne (pour PES Wii 2009), Electronic Arts.



- Gestion des RP. Publication des communiqués dans la presse spécialisée, professionnelle et grand public pour faire connaître nos accessoires afin de créer la demande et aider au référencement.



Passage de nos produits dans l'Equipe Magazine, Onze Mondial, PQR (La Provence), presse masculine (FHM).

Concours sur le site 10 Sport pour les produits foot.



Pleine page dans Trasher magazine plus concours sur le site internet



