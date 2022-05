Pierre François POINARD

Compétences Commerciales :

Traitement des commandes, retours produits, repositionnements tarifaires et litiges



Suivi administratif et commercial du réseau Grossites d'EA France depuis 2008



Suivi administratif et commercial des secteurs Rhone Alpes et Sud Ouest (soit 33 départements au total)



Assistant commercial / Terrain / Grands Comptes. Binôme ADV sur l'opérationnel



Compétences Logistiques :

Prise en charge des lancements de nouveaux produits sur le marché français



Gestion des stocks de produits finis et PLV (flux entrants et sortants). Approvisionnement pour la filiale française EA et transferts de stocks à destination des autres entités européennes



Organisation d'un inventaire annuel (réalisé sur 500K unites)



Compétence en Informatique :

Assemblage d'unités centrales

Optimisation de matériel existant (installation kits upgrades)



Achat et Vente de matériel informatique à destination des particuliers (configurations complètes ou à la demande)



Maintenance et réparation de matériel informatique (fixe et mobile)



Mes compétences :

Vente

ERP

Informatique

Anglais : Lu, écrit, parlé

Espagnol : Lu, écrit, parlé

Pack Microsoft Office

ERP : ORACLE - AS400

Nombreuses connaissances en informatique (installa