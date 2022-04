Florence DEDDEN (NÉE DECLERCQ)

Arrivée un an après le lancement de Madeleine sur le marché français, j’y ai aquis une expérience riche et variée :



• Management d’équipe (5 personnes)

• Communication haut-de-gamme, image de marque

• Gestion Relation Clients (connaissance clients, fidélisation, lancement d’un consumer magazine)

• Marketing direct

• Développement du portefeuille clients

• Promotions des ventes et segmentation par clients

• Planification et suivi des chiffres de vente

• Planification et gestion du budget publicitaire

• Garante de la rentabilité des actions marketing

• Production de catalogues et mailing (impression, routage,…)

• Relations publiques (présentation de collection,…)

• Evénementiel, partenariats (défilés, sponsorings, jeu-concours,…)

• Initiation d’un mini-site Internet événementiel



Mes compétences :

Vente à distance

EBP

Marketing

Communication

Marketing direct

Microsoft Office

Luxe / Haut-de-gamme