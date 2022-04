Florence DELAHAYE-SCHMITT

Psychologue clinicienne de formation initiale, j'ai évolué dans différents champs du secteur social et médico-social.

J'ai exercé la fonction de psychologue dans des structures diversifiées pendant une dizaine d’années.

A partir de 2000, j'ai occupé différentes fonctions dans les domaines du développement et de la qualité pour accéder au poste de directrice du développement, de la qualité et de la recherche au sein d’une grande association basée en Haute-Normandie.

J'ai ensuite occupé une fonction de directrice générale dans une association gérant des établissements et services dans les champs de la protection de l’enfance, de l’enfance inadaptée, de la dépendance et de la lutte contre l’exclusion.

Je suis aujourd’hui consultante-formatrice, j'interviens dans le secteur social et médico-social dans le champ du développement de projets et de l’évaluation interne et externe.



Mes compétences :

Conseil en organisation

Risques psychosociaux et souffrance au travail

Parfaite connaissance des politiques sociales

Conduite et mise en oeuvre de projets

Formation professionnelle continue

Maitrise de l'évaluation interne et externe

Accompagnement cadres de proximité

Accompagnement fonction de direction

Conduite de projet