Florence DELCHAMBRE

Tout au long de ma formation d’ingénieur chimiste généraliste et au cours de mes diverses expériences réussies en nutrition-santé, j’ai développé mon goût pour le domaine de la recherche et du développement. Plus précisément, les projets innovants prenant en compte les problématiques actuelles liées au développement durable m’attirent particulièrement.



Je suis aujourd'hui ouverte à toutes nouvelles opportunités qui me permettront de réinvestir et d'approfondir mes compétences techniques (chimie analytique, microbiologie, bioprocédés...) ainsi que mes savoir-faire dans la gestion de projets R&D (coordination et animation d'une équipe projet pluridisciplinaire ou de prestataires externes, établissement/suivi d'un planning et d'un budget...). Nutrition/santé, bioplastiques et agrocarburants, sont quelques exemples de thèmes auxquels j'aimerais me consacrer.



N'hésitez pas à me contacter pour tout complément d'information.



Mes compétences :

Spectrométrie de masse

Microbiologie

HPLC

RMN

Gestion de projet

Galénique

Plan d'expériences

Agroalimentaire

Développement produits

Biotechnologies

Polycondensation

Caractérisation de polymères