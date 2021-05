Florence DELFORGE

25 années d'expérience dans le secrétariat-assistanat

Bilingue français-anglais : Licence et CAPES d'Anglais + 4 années passés en Angleterre



Mes atouts : capacité à travailler en autonomie, conscience professionnelle, souci du détail, bon niveau rédactionnel en anglais comme en français, goût du relationnel et adaptabilité. Expériences professionnelles en PME et dans de grandes entreprises.



Mes compétences :

Relationnel

Réponse aux appels d'offres

Gestion d'agenda

Conception-rédaction

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Traduction anglais français

Pack Microsoft Office + Office365

Connaissances de divers logiciels : SAP (commandes d'achat), Notilus, Galexy, Docusign