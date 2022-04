Florence DEPONTIEU

‌Madame, Monsieur,



Forte de dix ans d’expériences dans la sécurité privée, j’ai acquis nombres de connaissances et savoir-faire pouvant correspondre à ce que vous recherchez au sein de votre société.



En effet, mon expérience en tant que Chef de Poste à l’aéroport Saint Exupéry m’a permis de gérer les plannings des agents et leurs absences, de faire un suivi de ces derniers (mise à jour dossiers pour le CNAPS, visite médicale…) et de leurs besoins ou encore d’être en étroite collaboration avec les clients pour le bon déroulement des prestations.



De même mon emploi en tant qu'assistante du chargé de sécurité des hôpitaux Neuro-Cardio m'a permise de travailler en adéquation avec la réglementation du code du travail sur la gestion des risques pour les entreprises extérieures.



Enfin, mes expériences professionnelles m'ont apportées nombres de connaissances que ce soit en sécurité incendie, événementielle, vidéosurveillance ou encore surveillance humaine.



Outre mes compétences, je suis une personne rigoureuse, professionnelle, réactive et dotée d’un très bon relationnel et d’une facilité d’adaptation.



Mes compétences :

Esprit analytique

Autonomie professionnelle

Organisation

Adaptation

Management

Rigueur

Planification

Contact client

Travail en équipe

Internet

Pack Office

Logiciel de Planification Comète