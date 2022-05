Nationale SÉCURITÉ

NATIONALE SECURITE propose des prestations de surveillance de sites industriels, accompagnement, soirées privées, maîtres-chiens, intervention sur alarme, rondiers,...etc.



Nous proposons des agents qualifiés .



Nous sommes à votre écoute et nous évaluons vos besoins afin de vous proposer le service le plus adapté à vos besoins.



références : festival de cannes , festival des arts martiaux paris Bercy , bals populaire , stimula tribe of de night , mairie tour du pin (38) , piscines du rhones , eurexpo lyon ,



piscine de Roubaix , lidl , flunch , boutique sergio tachini , zara , nord éclair .



Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.

tel : 07 60 33 87 03

mail :ngs59@live.fr

web :



intervention : europe



Mes compétences :

Gestion du risque

Sécurité

Audit