Dany, Gérard, Pascal association



Dany Blondeau présidente

Artiste pluri - disciplinaire mais surtout auteur





- Artiste Peintre (cotation Drouot)

- Parolière chanson poète, Ecrivain de romans et de sketchs, de scénarios, clips vidéos etc...



Médaille d'Or en section lettres niveau International

- Découvreur de talents

- Promotion d'artistes

- Collaboration avec des Maisons de disques, Radios, Télévisions



Gérard



- Artiste Peintre, Sculpteur

- Maquettiste

- Dessins illustration de BD et romans



Pascal : Juriste



Dany, Gérard, Pascal mettent leur expérience

au profit de tous ceux qui ont la passion de chanter, peindre, écrire

pour essayer de réussir ou tout simplement se faire plaisir !

http://www.artsystemes.info/kwsphp/index.php



je suis également Naturopathe conseils en bien-être mais je n'exerce pas.

j'ai inventé une technique de bien être...

j'ai comme formation :



La Relaxation Coréenne - les Oligo-Eléments - les Elixirs Minéraux- l'Homéopathie - l' Organothérapie - la Naturopathie et Diététique - les Chakras et Méridiens - La Graphologie -

Applications :



Aide à l'arrêt du tabac

Choc émotionnel

Nervosité, mal être, stress angoisse, anxiété, manque de confiance en soi

Manque d'énergie, fatigue

Migraine

Mal de dos (dû au stress)

Trouble de mémoire : mémorisation (les enfants en échecs scolaires)

Prise de poids

Un couple en difficulté (trouver les blocages qui brisent l'harmonie du couple)

Rééquilibrage de l'énergie des personnes.

http://www.bien-etre.artsystemes.info



Mes compétences :

Peinture