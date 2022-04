Emmanuel SAP

Après ses 5 années dans les Studio Recall (Paris, la pleine Saint-Denis), je prend les manettes du studio d'enregistrement Upright.



Uprightstudio.wix.com/upright



Le Studio Upright s'installe dans la région d'Annecy en plein cœur des Alpes.....Suite à une expérience Parisienne au sein de Recall Publihing, en partenariat avec Universal Publishing ( 5 ans à raison de 200 jours/ans), BETC,EURO RGCG (pour des pubs TV telle que Orange, Hollywwod Tornado, Playtex, Carte Noire, Lexus (campagne usa).



D'autre part, j'ai aussi participé, dans le studio Claudia Sound, à l'enregistrement de musiques de Films ( Garance Production) pour Bruno Coulais...(Les Choristes, Belphégore, Les Riviéres Pourpres, Vidocq), ainsi qu'avec Artisan Production, etc...



- des albums à mon actif ; La Guardia, I Calma, Bang Gang, Elista, Mastering de A Filletta, 3 Guys Never In, Robots In Disguise(remix)...etc



- des Collaborations aux albums de Hawksey Worman, Tommy Hools, Sin, Thomas Pitiot, etc...



- de nombreuses préprod aussi :

Shakaponk, Archie Shep et Eric Lelann, Aqme, Wunjo, L'esprit du Clan, Disiz la peste, Stomy Bugsy, Sniper (Desh Prod)...



Mes compétences :

Graphisme

Ingénierie du son

Recording

Mix

Mastering