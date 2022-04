Florence DESGEORGES

Forte expérience en Coordination Grands Comptes (niveau global)

- Conseils en stratégie publicitaire et stratégie des marques (en collaboration avec l'Agence publicitaire, les Responsables marques globaux côté MRCI et Marketing)

- Développement des nouveaux outils et Harmonination des pratiques clients à l'ensemble des pays

- Mise en place des formations et support aux équipes Ipsos



En parallèle, au niveau local, Espagne

- coordination des entites commerciales du groupe travaillant sur le compte

- responsable du developpement et de la relation client sur grand compte

- reporting à la DG & elaboration des axes de travail stratégiques

- expertise pre test et tracking



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Gestion de projet

Communication