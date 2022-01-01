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Florence DESGORCES

Boulogne-Billancourt

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Metz dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

RESPONSABLE DE POINT DE VENTE SECTEUR TOURISME
DEPUIS 2001
GESTION D UNE EQUIPE DE 8 PERSONNES
VENTE ACCUEIL PLANNING GESTION DU PERSONNEL
ORGANISATION DE SOIRRE CLIENTS
SUIVI FICHIER CLIENTS
RECRUTEMENT
PARTICIPATION SALONS GRAND PUBLICS
REDACTION ARTICLES PRESSE VOYAGES POUR PROMOUVOIR MA SOCIETE
EMISSION TV SUR MIRABELLE TV EN DIRECT POUR PARLER DES OFFRES DE DERNIERES MINUTES
EMISSION RADIO FRANCE BLEU LORRAINE
NOUVEAU DEFI DE L AGENCE DE DEMAIN OUVERTE DE DEPUIS JANVIER 2016 TRAVAIL SUR TABLETTE ET ORDI PORTABLE NOUVELLES TECHNOLOGIES

Mes compétences :
COMMUNICATION
COMMERCE
TV EMISSION VOYAGE

Entreprises

  • Carlson Wagonlit Travel - ACCOMPAGNATRICE GROUPE CROSIERE DES LECTEURS

    Boulogne-Billancourt 2011 - 2011 ACCOMPAGNATRICE GROUPE CROISIERE DES LECTEURS OCTOBRE 2011 GESTION DE 750 CLIENTS ET RESPONSABLE ENCADREMENT AVEC EQUIPE DE 4 PERSONNES

  • HAVAS VOYAGES BY CARLSON WAGONLIT - RESPONSABLE D AGENCE

    1998 - maintenant ANIMATION DE L EQUIPE DE VENTE , GESTION DU PERSONNEL , RELANCES CLIENTS , MISE EN PLACE D OPERATIONS COMMERCIALES , RECRUTEMENT COLLABORATEURS , PROMOTION DE LA SOCIETE PAR LE BIAIS DE LA TELEVISION et de la PRESSE , MISE A JOUR DES PROMOS VITRINES, SUIVI CHIFFRES D AFFAIRES , PARTICIPATION SALONS POUR PROMOUVOIR LA MARQUE
    NOUVELLE AGENCE DE DEMAIN DEPUIS JANVIER 2016 NOUVELLES TECHNOLOGIES ET VENTE SUR TABLETTE

  • HAVAS VOYAGES CWT - RESPONSABLE AGENCE

    1998 - maintenant

  • HAVAS VOYAGES - AGENT DE VOYAGES

    Paris 1996 - 1998

  • TOURISME VERNEY - AGENT DE COMPTOIR

    1994 - 1996

  • MARMARA MONDIAL TURIZM - AGENT DE COMPTOIR

    1993 - 1994

Formations

  • Lycée Notre Dame De Peltre (Peltre)

    Peltre 1991 - 1993 BTS TOURISME OPTION CONCEPTION COMMERCIALISATION

Réseau