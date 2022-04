Florence DEVILLIERS

Après un parcours de plusieurs années au sein d’un grand groupe industriel en tant que cadre financier, puis pendant 5 ans dans une TPE en tant que gérante, je suis particulièrement sensibilisée aux préoccupations des professionnels.



J’ai souhaité mettre mes compétences en matière de gestion et informatique au profit des TPE/PME.



Centre de Formation Agréé EBP Informatique, j'assure des formations sur les logiciels EBP Open Line en Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye, liasse fiscale et location immobilière.



Je propose des services personnalisés pouvant répondre aux mieux aux besoins des entreprises : Installation, Paramétrage des logiciels, Formation et Assistance.



Située près d’Avignon dans le Vaucluse, j’interviens sur l’ensemble du département ainsi que sur les départements voisins : Drôme, Gard, Bouche du Rhône et les Alpes de haute Provence.