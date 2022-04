Florence DEXEMPLE

Rouge Futur est une agence de communication visuelle, spécialisée dans la création graphique destinée au print et au web.

Nous sommes graphistes, illustrateurs, rédacteurs et développeurs et nous accompagnons les entreprises dans la réalisation et la mise en place de leurs outils de communication. Flexibles et créatifs, nous nous positionnons également comme un partenaire privilégié des agences de communication souhaitant externaliser une partie de leur production.





Mes compétences :

Développement commercial

Création graphique

Gestion de projets