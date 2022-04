Florence DHIE-LE GUÉNÉDAL

COMPETENCES PROFESIONNELLES



30 ans d’expérience dans les métiers de la Communication en France et à l’International.

Goût du résultat et du travail en équipe, sens du reporting et de la délégation.

Créativité et maîtrise des métiers de la communication et de l’image.



- Élaboration de positionnement d’image, de stratégies marketing et communication

- Conception et gestion des outils de communication

- Relations presse : Nouvelle-Calédonie, France et international

- Relations publiques, conception d’événements médiatiques

- Lobbying et relations extérieures

- Encadrement et suivi de tous types d’actions de communication

- Mécénat, Sponsoring, Partenariat, co-branding

- Encadrement d'éditions

- Encadrement de productions audiovisuelles

- Communication interne/externe

- Communication de crise

- Communication financière et économique

- Lancements de produits, événementiels, colloques, expositions et séminaires,

- Publicité, création et achat d’espace

- Communication « environnement et développement durable »

- Communication 2.0, communauté manager

- Animation de Think Tank