Florence DOUSSET

Dirigeante de la Société SMV COLLECTIVITES, nous sommes spécialisés dans la vente de matériel événementiel auprès des collectivités et privés depuis 11 ans.

Nos points forts résident dans la qualité de notre matériel, notre réactivité, notre disponibilité et surtout l'écoute de nos clients qui nous permet sans cesse de nous améliorer.

Avec un excellent rapport qualité-prix, nous privilégions le moyen et haut de gamme en qualité professionnelle en essayant de conserver un maximum de produits de provenance Européenne voir Française (nous maitrisons une part de la fabrication grace à nos partenaires).



Je vous invite à decouvrir notre gamme en visitant notre site internet



www.smvcollectivites.fr



Nos produits : Matériel et mobilier de fêtes, Mobilier urbain, Protocolaire...



Nos atouts : qualité professionnelle, personnalisation, usinage sur mesure, SAV rapide, Mise à disposition d'une équipe de monteurs professionnels pour montage et formation au montage (Chapiteau, tente, scène, plancher, tribune...)