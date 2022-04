Florence DUBOIS

Depuis 2011 - Forfaitiste / Chargée de Prod / Conseillère voyages à la carte en Asie pour une clientèle FIT et GROUPES.



2007/2011 - Forfaitiste / Technico commerciale service GROUPE - Groupe Maison de la Chine, Maison de l'Indochine, Maison des Indes, Maison des Orientalistes, Maison des Amériques.



2007 - Assistante chef de projet du séminaire des cadres dirigeants d'un grand groupe français à Athènes (165 cadres dirigeants).



Compétences : en charge du suivi commercial, technique et budgétaire des dossiers, propositions commerciales, négociation tarifaire auprès des prestataires, montage de programmes à la carte, identifier les attentes et les besoins d’une clientèle exigeante.



De nombreux voyages personnels comme professionnel effectués qui me permettent d’avoir de solides connaissances du terrain.



Commerciale dans le souci du client, je suis avant tout créative et passionnée par mon métier.



Mes compétences :

Asie

ATTACHEE COMMERCIALE

Chargée de production

Commercial

Commerciale

Forfaitiste

Production

Technico commercial

Tourisme

Voyages