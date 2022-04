Florence DUBREUIL

Indépendante sur Mayotte je vous présente mon activité:



M.S.P. & P. ou, Mayotte Services aux Professionnels & Particuliers,



C’est la possibilité pour les Entreprises de gagner en énergie et en temps et donc en rentabilité, en déléguant les tâches administratives et commerciales, afin de pouvoir mieux vous consacrer à ce que vous savez faire!



C’est aussi, des services pour les particuliers, tels que faire divers travaux informatiques (Initiations - Saisies - Corrections - Mises en page), ou faire vos démarches administratives à votre place, ou prendre soin de vos animaux (promenades, repas) & plantes (arrosage, entretien) pendant vos absences...



Que vos besoins soient ponctuels ou réguliers,

M.S.P. &.P. est là pour vous!



Devis gratuit sur simple demande, alors demandez!