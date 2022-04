Florence DUBREUIL

Je suis mariée et j'ai deux enfants.

La peinture est une grande passion que je souhaiterai developper.

J'adore l'abstrait car il me permet d'exprimer mes créations imaginaires. Je fais également d'autres créations à la peinture acrylique.

Je vous invite d'ailleurs à les découvrir sur mon blog flotableaudeco.canalblog.com

n'hesitez pas à me laisser des commentaires ou a me contacter pour tout renseignements d'avance merci