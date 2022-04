Florence DUBREUIL

CONTROLE DE GESTION

- Animer l’ensemble de la démarche budgétaire en milieu industriel, commercial, de services

- Elaborer les budgets annuels et pluriannuels

- Contrôler les coûts standards, les marges et établir les prix de vente

- Gérer des stocks : optimisation, organisation des inventaires et mise en place de stock de consignation



REPORTING

- Mettre en place les tableaux de bord quotidiens pour le suivi de la trésorerie et de la production

- Adapter les reportings pour les besoins d’une PME dont l’actionnariat est financier (LBO)

- Elaborer les reportings mensuels et annuels de gestion : P&L, cash flow



COMPTABILITES

- Clôtures annuelles et mensuelles

- Gestion de la trésorerie

- Participation à l’évolution de la comptabilité analytique et de la répartition des charges



DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE DE GESTION

- Chef de projet pour la mise en place d’un nouveau logiciel de comptabilité (CODA) : analyse des besoins, paramétrage, construction des outils de reporting

- Développement et maintenance de la base de gestion (Hypérion)



MANAGEMENT

- Animation et coordination d’une équipe de 1 à 6 collaborateurs

- Elaboration, pilotage et suivi des objectifs de performance annuels



INFORMATIQUE

SAP, Hypérion, MS Office, MS Windows, Business Object, Coda, Qlikview



LANGUE

Anglais courant



Mes compétences :

SAP