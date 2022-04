Dans le cadre de mon ensemble Le Chant des Siècles, un enregistrement de mes oeuvres a été fait au printemps et en août 2016. Le montage est en cours.



Je suis actuellement à la recherche d’agents artistiques et de festivals, aussi bien en tant qu’artiste lyrique que compositeur.



Prestations proposées :



Ensemble à géométrie variable « Le Chant des Siècles » :

Concerts alliant musique baroque et œuvres vocales de musique sacrée de ma composition, lesquelles s’unissent merveilleusement à la musique ancienne, Renaissance et Baroque.

Ces oeuvres à la beauté musicale unique sont pour la plupart modales mais résolument inscrites dans les sonorités contemporaines. Ecrites pour une, deux ou trois voix, les pièces interprétées par les chanteurs de l'ensemble sont pour les unes "a capella", pour d'autres accompagnées par un « bourdon » réalisé au synthétiseur, et pour certaines encore au Clavi-organum.

Que ce soit par sa sobriété ou ses harmonies modales, cette musique contemporaine se rapproche de la musique grégorienne et de la Polyphonie Aquitaine, générant ainsi l'intemporalité de la musique.



Récitals Florence Duchène :

Airs d’opéra.

Cantates et airs baroques.

Mélodies et Lieder romantiques.

Musique sacrée.

Poèmes et mélodies de ma composition « Paysages Intérieurs »



Interventions pour des cérémonies :

Mariages, baptêmes, funérailles…



En tant qu’enseignante :

Master-classes, stages de technique vocale, interventions en milieu scolaire, en entreprises...



Compositions :

Sur commande.



Mes compétences :

Opéra

Chant

Enseignement technique vocale

Auteur

Compositeur

Mélodies, Lieder

Oratorio