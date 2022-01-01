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Florence DUFLOT

LILLE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lille dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • Caisse d'épargne Hauts de France - Auditeur interne

    2017 - maintenant

  • Caisse d'Epargne Nord France Europe - Responsable Unité Ingenierie Flux et Salariale

    Lille 2015 - maintenant

  • CAISSE D'ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE - RESPONSABLE FRANCHISE

    Lille 2013 - maintenant

  • CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE - DIRECTRICE CENTRE D'AFFAIRES PROFESSIONNELS

    Lille 2011 - 2013

  • CAISSE D ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE - RESPONSABLE DE PROJET MARCHE DES PROFESSIONNELS

    2010 - 2011

  • DUFLOT CLEAN - Directeur administratif et financier

    2009 - 2010 Missions au Maroc.

  • CAISSE D ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE NORD - Directrice agence multimarches

    2007 - 2008

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