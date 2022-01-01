Florence DUFLOT

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Caisse d'épargne Hauts de France
- Auditeur interne
2017 - maintenant
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Caisse d'Epargne Nord France Europe
- Responsable Unité Ingenierie Flux et Salariale
Lille
2015 - maintenant
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CAISSE D'ÉPARGNE NORD FRANCE EUROPE
- RESPONSABLE FRANCHISE
Lille
2013 - maintenant
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CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE
- DIRECTRICE CENTRE D'AFFAIRES PROFESSIONNELS
Lille
2011 - 2013
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CAISSE D ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE
- RESPONSABLE DE PROJET MARCHE DES PROFESSIONNELS
2010 - 2011
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DUFLOT CLEAN
- Directeur administratif et financier
2009 - 2010
Missions au Maroc.
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CAISSE D ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE NORD
- Directrice agence multimarches
2007 - 2008