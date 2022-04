Florence DUMAS

Diplômée de Euromed, de l'University of Dallas (MBA 1989) et de EM Lyon (2011 AMP CPA), bilingue anglais (Toeic 970), ayant plus de 10 années d'expérience de direction financière.

J'ai travaillé dans des environnements variés (siège de groupes internationaux, société filiale, groupe sous LBO), et développé de solides compétences financières et managériales qui me permettent d'apporter une vision plus large que la seule vision financière.

Je contribue au pilotage et au développement d’activités de taille significative, d’envergure internationale, dans le secteur industriel, dans un contexte exigeant en termes de contrôle financier et d’impact direct sur la conduite du business.

Mots Clé: Direction financière - DAF - DGA - LBO - Private equity - Build up - Industrie - IFRS - US Gaaps - ERP - Credit management - Contrôle de gestion - Cash management - Start up - High Tech - Dispositifs médicaux - Métallurgie - Micro électronique



Mes compétences :

Budget/Forecast

IFRS, UK & US Gaaps

Cash Management

Fiabilisation des processus

Environnements industriels

Team building

Optimisation fiscale

Credit management

DAF

Business partner

Industrie

Direction financière

ERP

Strat�gie

SAP

Private Equity

Leveraged Buyout

BFR Management

Audit