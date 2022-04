Florence DUNEZ

En recherche d'un poste de Juriste dans les Yvelines (78) ou proche des Yvelines (suite au déménagement de mon employeur actuel).



Principales compétences :

* droit privé des affaires et du financement

* analyse du risque juridique

* négociation, rédaction et suivi de l'exécution des contrats

* coordination, formation

* notions de contentieux et de pré-contentieux

* rédaction des PV et des documents de présentation au conseil de surveillance



Mots clés / expertises :

# crédit bancaire, intragroupe, émissions obligataires (data room), garanties et sûretés

# accords de confidentialité, lettres d'offres, mandats, contrats B2B (services, achats)

# LMA, crédits structurés, financements simples et complexes

# mise en place de process et de modèle / trame d'actes et de contrats

# formalités KYC, OFAC (questionnaires Sanctions)



Interlocuteurs habituels :

* directions internes : corporate, finance, comptabilité, commerce, assurance, controlling, communication, IT, achats, compliance et fiscal

* filiales (à l'international) : DAF et juristes

* banques, avocats, institutions, greffes



Autres informations :

Seniorité : +9 ans

Langues : français, anglais, notions d'espagnol

Autonome, rigoureuse, sérieuse



Mes compétences :

Bâle II

Banque

Banque d'investissement

Droit

Droit des affaires

Droit des Sûretés

fiscalité

Investissement

Middle Office

Droit des contrats

Droit bancaire

Financement automobile

Services de mobilité