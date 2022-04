Florence DUPLAIX

Je crois en l'opportunité, aux rencontres pour évoluer différemment que ce que l'on peut projeter.

Chaque expérience et chaque histoire apporte richesse et ouverture.

A l'écoute des autres, je reste à l'écoute de moi-même.



Mes compétences organisationnelles, administratives et commerciales ont toujours été de bons atouts pour assurer mes différentes missions exercées. Evoluer c'est en apprenant, et pour cela l'envie et la motivation ne m'ont jamais fait défaut ; mon caractère dynamique et ma curiosité aidant.



Mes compétences :

Fidélisation des clients

Organisation

Immobilier