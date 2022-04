Florence DUPRAZ

Envisager la vie sous un nouvel angle : celui de la sobriété cependant tout a fait organisée : relation clientèle en boutique et via les outils internet. Le livre rare ou d'occasion se vend aussi bien à Bazas qu'à l'international. Finalement je dirai que la sophrologie m'a permis de retrouver des racines au lieu de graviter dans un urbanisme phagocytant. A Bazas où se côtoient art de vivre, culture artistique et spirituelle. Sous les arcades de la place de la Cathédrale, il fait bon vivre ! Venez et choisissez votre livre, votre café, votre restaurant...par le petites routes ou par l'autoroute (40 mn de Bordeaux) et régler votre livre aussi bien en euros qu'en monnaie d'intérêt économique locale : la MIEL. la monnaie locale est une vraie conquête : un esprit boudeur plane sur les réels possibilités de changement...à Bazas la Miel réglera votre délicieux café au café d'Oc, à la boutique bio, pour un massage chez Yaëlle, son territoire va de Captieux à Libourne. tout comme à la librairie : des ouvrages du bazadais occitan, de l'Histoire, du Vin, de la Gastronomie, du Régionalisme...qui s'ennuierait ??

D'où vient le stress ? Des décisions qu'on prendrait à la légère...??

La période ultra matérialiste et consumériste génère un surplus de stress ;

remettre en cause notre mode de vie soulage ;

l'accompagnement par la sophrologie permet :

de répondre à notre besoin de raisonner, agir et communiquer autrement, toute génération confondue.

et d' actualiser et faire un choix conscient pour nous adapter favorablement aux différentes réalités quotidiennes.(évolution professionnelle, départ à la retraite, difficultés d'insertion, départ familiaux, sentiments d'échec etc...)



L'engagement, l'implication, font percevoir progressivement nos capacités à "construire ensemble la société".



Dans la confiance, je déploye mon originalité, mon expérience de terrain avec des publics de cultures et de professions différentes, pour un travail actif et créatif, valorisant et favorisant un apprentissage agréable. j'utilise la méthode de Sophrologie depuis 2007.



renseignements au 06 38 89 81 22, 51 place de la Cathédrale, 33430 BAZAS, parking sur place



