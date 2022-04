Bonjour !



Voici quelques lignes pour me présenter :



J'ai toujours souhaité un métier offrant une grande polyvalence.

J'ai trouvé dans l'assistanat et le secrétariat ce qui me correspond : une activité complète, à la fois intellectuelle et humaine.

Mes principales qualités sont ma nature positive, ma rigueur, mon sérieux, mon sens de l'organisation et une bonne capacité d'adaptation. J'aime manier les chiffres et je m'exprime correctement à l'oral et à l'écrit.



J'aime mon métier, j'apprécie le travail bien fait et efficace. La diversité des tâches qui me sont confiées me pousse à toujours apprendre et progresser.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en CDI, à temps plein, sur les communes de Montauban ou Saint-Nauphary, car je vais déménager très prochainement (décembre 2017) sur la commune de La Salvetat-Belmontet.



N'hésitez pas à me contacter, car cette petite présentation n'est pas exhaustive !!



À bientôt !



Florence DUPUIS



Mes compétences :

Secrétariat

Orthographe

Mise à jour de site Internet

Création de site Internet sur WIX

Réalisation de devis

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Gestion des stocks

Gestion des ressources humaines

Gestion commerciale

Comptabilité générale

Comptabilité

Conscience professionnelle