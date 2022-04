Florence DUPUIS

J'ai intégré le greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux en 1990 et j'ai eu l'opportunité de changer 3 fois de services. J'ai donc pu par ce biais là me consacrer au judiciaire (frappes des jugements et référés) et à l'extra-judiciaire (frappes des dépôts de bilan, plans de redressement par continuation ou cession, convocations, mises au rôle, rendus d'audience, envois au parquet....).



Je me suis ensuite tournée vers le Registre du Commerce et des Sociétés (formaliste). J'ai en charge d'immatriculer les sociétés commerciales, les commerçants, les sociétés civiles, les GIE, les agents commerciaux et de les suivre tout au long de leur vie juridique. Travail juridique sur le fond, la forme. Accueil public, téléphone sans oublier divers courriers (manque de pièces pour les dossiers ou problèmes de statuts, de procès-verbaux etc...) notifications intergreffe, publicité au bodacc, classement...



Aujourd'hui être formaliste me permet d'apprendre encore et encore car les lois changent, les décrets d'applications évoluent...c'est ce qui me permet de me remettre toujours en question.



Avant de venir en Aquitaine, j'ai travaillé 5 ans à Paris et région parisienne :



1/Secrétaire dans une société d'étude de marché à Paris

2/Secrétaire commerciale chez Duracell France.



Ma formation s'est faite tout au long de mon parcours professionnel par rapport aux postes occupés.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Contact facile

dynamique

Organisée

Persévérante

Sociable