Florence DURAND

Après des études en communication visuelle et des missions freelances, j'ai rejoint éthikentêt, une agence de communication responsable.

Au sein de cette agence, je suis en charge de la réalisation graphique de projets, de leur ébauche aux fichiers d'impressions.



Avec éthikentêt, je travaille :

- pour différents secteurs (alimentaire, textile, technologie, service, etc)

- sur différents supports (PLV et appel pack, argumentaires, déclinaisons pour site Web, etc)

- dans le cadre de projets variés (opération de promotion avec partenariats et mécénats, BtoB, etc) locaux, nationaux et européens.



Je participe également au suivi de dossier.



En parallèle à mon travail chez éthikentêt, je suis joignable pour des missions de freelance.



Mes compétences :

Photoshop / Illustrator / Indesign

Html/css

JavaScript

Adobe Photoshop

Graphisme

PAO

Adobe Creative Suite

Adobe Illustrator

Éthique